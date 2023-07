Saleil prezzo della, sia del cosiddetto "servito" sia nel "fai da te". Nuovo balzo delle quotazioni dei prodotti raffinati che, tra l'altro, ha fatto schizzare anche il prezzo dei voli e ...Ma in realtà a Sachko era già finita la, solo che noi non lo sapevamo. Da quel momento in poi per il 26enne ceco sarebbe stata solo discesa fino a chiudere col punteggio di 1 - 6 7 - 6(...Con le quotazioni internazionali die dieselin salita, si registrano nuovi movimenti al rialzo sulla rete carburanti. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'...

Benzina: Qe, ancora rialzi, self a 1,912 euro al litro Agenzia ANSA

Prezzi dei carburanti così alti non si vedevano ormai da un anno, quando ancora era in vigore il taglio delle accise di 30 centesimi. In modalità… Leggi ...Con le quotazioni internazionali di benzina e diesel ancora in salita , si registrano nuovi movimenti al rialzo sulla rete carburanti. Nel dettaglio, in base ...