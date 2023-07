Benzina | prezzo in forte rialzo | ai massimi da luglio 2022 Oggi incontro al Mimit

(Di lunedì 31 luglio 2023) Verde self a 1,9 euro/litro, servita 2,02 euro. Gasolio a 1,76 euro/litro aida metà aprile. Dal 1° agosto obbligo di esporre l’andamento medio Nuovo balzo delle quotazioni dei prodotti raffinati, nuovo balzo per i prezzi dei carburanti,e gasolio, alla pompa. Inle medie nazionali dei prezzi praticati nei distributori: la verde in “fai da te” supera quota 1,9 euro/litro, il diesel 1,76 euro/litro. Per lasiamo aida fine(quando però era in vigore lo sconto sull’accisa di 30 centesimi al litro, al netto dello sconto siamo aidai primi di dicembre), per il gasolio siamo aida metà aprile. Sono i dati della rilevazione di ...

Prezzi benzina "ben al di sotto di 2 euro al litro": la nota del ministero Adnkronos

