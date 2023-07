Benzina | la mappa dei distributori più cari d’Italia

(Di lunedì 31 luglio 2023) E’ allarme caro carburanti alla vigilia della partenza di 20 milioni di italiani, il 25% in più di luglio. Assoutenti denuncia prezzi alle stelle su tutta la rete senza un’apparente giustificazione. Non è lo stesso caro prezzi innescato oltre un anno fa dalla difficile congiuntura internazionale che mordeva gli Stati sull’approvvigionamento di gas ed energia. Ora i rinsono anche concomitanti a una domanda di carburanti ai massimi, con le partenze imminenti di milioni di italiani. Carburanti, prezzi alle stelle Lain modalità servito ha già sfondato quota 2,5 euro al litro su diverse tratte autostradali italiane, mentre sono già numerosi iche sulla rete urbana ed extraurbana praticano listini superiori ai 2,3 euro al litro. Assoutenti ha stilato unadeidi ...

Prezzo benzina: cosa cambia da oggi, la mappa dei rincari e come risparmiare

