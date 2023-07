Benessere sul posto di lavoro | avere amici è un vantaggio? La risposta dell’esperto vi sorprenderà

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 31 luglio 2023)suldi: scopriamo seè veramente un. Lariserva sorprese incredibili. Le ore passate in ufficio possono essere lunghe e impegnative, ma anche il luogo in cui stringiamo rapporti dizia con i colleghi. Questezie possono svolgere un ruolo fondamentale per la nostra salute mentale, specialmente quando l’ambiente lavorativo è stressante o poco piacevole. Tuttavia, è importante considerare che, come accade nelle relazioni romantiche, lezie suldipossonorisvolti negativi, come il favoritismo o la gelosia. Quali sono i vantaggi di...