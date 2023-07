Belen Rodriguez rompe il silenzio su Elio e Stefano | ecco che ha detto

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 31 luglio 2023)è sicuramente tra i vip più discussi in queste calde giornate estive. La showgirl è finita al centro dell'attenzione, per l'ennesima volta, a causa di faccende che riguardano la sua vita sentimentale. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui lei eDe Martino hanno cominciato a lanciare dei segnali piuttosto criptici sui social, che molti hanno interpretato come indizi inerenti una possibile rottura tra loro. A seguire, poi, ci ha pensato il magazine Chi ad alimentare i gossip pubblicando degli scatti in cuiera in compagnia di un imprenditore bresciano, ovvero,Lorenzoni. Fino a questo momento, però, la diretta interessata non era ancora intervenuta sulla faccenda. Tuttavia, in queste ore la donna ha spiazzato con un commento davvero rilevante. Il post criptico di ...