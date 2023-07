Belen Rodriguez | la showgirl lascia intendere sui social di essere protagonista di una “fuffa mediatica”

Ancora non si sa se Lorenzoni sia o meno il nuovo compagno di Bèlen, ma pare che De Martino sia rimasto molto deluso dal comportamento della famiglia. Stefano De Martino ha deciso di ...Articoli più letti "Sono un padre divorziato e vorrei sapere che cosa comporta il cambio della legge sul rilascio dei passaporti per i figli minori" di Valeria De Vellis Belénsui social: "...Tutta fuffa mediatica, ora si ragiona ., da giorni al centro del gossip del Bel Paese (strano!), ha lasciato intendere che tutto il vociferare sul suo conto altro non sia che un castello in aria. E va benissimo, forse ...

La modella argentina parla di fuffa mediatica scordandosi che ad alimentare tale fuffa spesso è lei stessa ...A diffondere la voce è Fabrizio Corona, il quale sembra essere sempre più certo del tradimento in atto: la donna misteriosa si chiamerebbe Lara, una 23enne napoletana studentessa di Scienze ...