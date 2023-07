Beautiful Anticipazioni Puntata 1° agosto 2023 | Steffy se ne va!

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 31 luglio 2023) La famiglia più amata di Los Angeles sembra non riuscire a fare un passo senza finire in una situazione difficile da affrontare., dopo la scomparsa di Finn, è diventata una donna fragile e disperata. Ridge e Taylor sono preoccupati per lei e decidono di mandarla via con i figli, lontano da Los Angeles. Carter, dal canto suo, si ritrova a dover dire addio a Quinn, l’amore della sua vita. Eric, infine, non riesce a fare a meno di Donna, l’unica donna che riesce a dargli serenità. Queste ed altre storie, solo su Canale 5 alle 13:40.e i figli lontano da casa, dopo la tragedia che le ha stravolto la vita, non riesce a riprendersi. Il dolore per la morte di Finn è così intenso da portarla ad uno stato di prostrazione. Ridge e Taylor, preoccupati per lei, le consigliano di partire con i figli Kelly ed Hayes, lontano da ...