Beautiful anticipazioni dal 7 al 13 agosto 2023 | una difficile decisione per Eric Forrester

(Di lunedì 31 luglio 2023) Nelle puntate di, in onda dal 7 al 13, gli spettatori saranno travolti da colpi di scena e decisioni drastiche. Brooke prenderà una determinante scelta riguardo Deacon,dovrà affrontare unaamorosa, mentre Bill userà tutta la sua persuasione per spingere Ridge verso Brooke. Nel frattempo, Carter proverà a recuperare il suo rapporto con Paris, mentre Li affronterà Sheila in un confronto incendiario in prigione.puntate italiane in onda da lunedì 7 a venerdì 13, lunedì 7: Brooke caccia Deacon Nel primo episodio della settimana, Brooke si troverà a prendere una drastica...