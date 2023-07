Beautiful | anticipazioni americane | Finn rischia di perdere Steffy?

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il triangolo amoroso composto da Hope,e Liam tornerà ad appassionare i fan di, come segnalano gli spoiler relativi alle puntate in onda in America. Tutto partirà quando la giovane Logan inizierà a sentire una forte attrazione nei confronti di Thomas Forrester, che l'ha sempre amata, ma non ha mai avuto una vera occasione per dimostrarglielo. I due partiranno insieme per un viaggio di lavoro in Italia, ma questa novità non piacerà a Liam. Quest'ultimo, infatti, chiederà alla moglie di escludere Thomas dalla trasferta a Roma, ma lei spiegherà a Spencer che la presenza del talentuoso stilista è necessaria dal momento che la sua linea di abiti è decollata proprio grazie al suo contributo. I due, dunque, partiranno insieme e, una volta da sola in compagnia di Thomas, Hope non riuscirà a tenere a bada il desiderio e il trasporto che prova ...