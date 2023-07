Beach Volley | Pro Tour Elite 16 | Ranghieri e Carambula di bronzo a Montreal

(Di lunedì 31 luglio 2023) Si chiude al terzo posto il cammino di Alexe Adrian, oggi ain Canada, nel torneo16, massimo livello delPro. La coppia azzurra nella finale per il terzo e quarto posto ha superato i brasiliani Evandro/Arthur con il punteggio di 2-0 (24-22, 22-20). In precedenzasi erano dovuti arrendere in semifinale agli statunitensi Partain/Benesh 2-0 (21-17, 21-18). Nel primo set è l’equilibrio a caratterizzare l’andamento del gioco. Il primo scossone lo piazzanosul +3 (18-15), ma Evandro e Arthur hanno acciuffato il 20-20. Dopo una palla set non sfruttata da Evandro/Arthur sul (22-21) c’è stata la reazione e l’ace di ...

Si chiude il weekend delle finali regionali giovanili di. Al Marina Bay di Marina di Ravenna sono andate in scena le finali regionali dimaschili e femminili Under 16 e Under 18. Oltre 35 coppie tra ragazze e ragazzi hanno invaso i ...Leggi Anche Walking e cuore, tanti benefici con una bella camminata 3 -, LO SPORT NATO IN CALIFORNIA: la pallavolo in spiaggia è uno dei giochi più popolari. La sua diffusione è stata ...Alla Nautica Campo di Mare visita del capitano del Settebello di Roma '60 Salvatore Gionta - Presso l'Associazione Nautica Campo di Mare asd Scuola Vela &una bellissima mattina di Pallanuoto con il Kapitano del 7bello Campione Olimpico a Roma 60 e Bronzo a Helsinki 52, Salvatore Gionta. 'Un evento eccezionale per onorare il grande atleta - ...

Beach volley protagonista a Cesenatico: il trionfo delle coppie Krumins-Kessler e Frasca-Gradini CesenaToday

Livello pazzesco a Cesenatico per la sesta del BPER Banca AIBVC Italia Tour. E' stata una due giorni di grandissimo beach volley ...E' stata una due giorni di grandissimo beach volley con le migliori coppie a livello nazionale che si sono date battaglia nella Beach Arena, sotto il grattacielo iconico della città romagnola, con BVU ...