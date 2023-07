Beach Volley Pro Tour Elite 16 | Ranghieri-Carambula si prendono il bronzo

(Di lunedì 31 luglio 2023) Alexe Adrian, a Montreal in Canada, hanno conquistato una bellissima medaglia dinel Torneo16 di, massimo livello delPro. Il duo tricolore nella finale per il terzo e quarto posto ha superato, al termine di un match che ha regalato tanto spettacolo, i brasiliani Evandro/Arthur con il punteggio di 2-0 (24-22, 22-20). In precedenzasi erano dovuti arrendere in semifinale agli statunitensi Partain/Benesh 2-0 (21-17, 21-18). La medaglia odierna è giunta al termine di un percorso fatto di quattro vittorie e due sole sconfitte in cui gli italiani hanno mostrato un grande livello di. Nel primo set ...

Dall'idea delalla raccolta dei rifiuti . In tanti si sono messi in gioco per ridare una dignità al Mappatella, sfidando anche il caldo asfissiante . Torre Annunziata è invasa dai ...Si chiude al terzo posto il cammino di Alex Ranghieri e Adrian Carambula, oggi a Montreal in Canada, nel torneo Elite 16, massimo livello delPro Tour. La coppia azzurra nella finale per il terzo e quarto posto ha superato i brasiliani Evandro/Arthur con il punteggio di 2 - 0 (24 - 22, 22 - 20). In precedenza Ranghieri e Carambula si ...Si chiude il weekend delle finali regionali giovanili di. Al Marina Bay di Marina di Ravenna sono andate in scena le finali regionali dimaschili e femminili Under 16 e Under 18. Oltre 35 coppie tra ragazze e ragazzi hanno invaso i ...

Beach volley protagonista a Cesenatico: il trionfo delle coppie Krumins-Kessler e Frasca-Gradini CesenaToday

Livello pazzesco a Cesenatico per la sesta del BPER Banca AIBVC Italia Tour. E' stata una due giorni di grandissimo beach volley ...E' stata una due giorni di grandissimo beach volley con le migliori coppie a livello nazionale che si sono date battaglia nella Beach Arena, sotto il grattacielo iconico della città romagnola, con BVU ...