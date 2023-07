Bayern Monaco | nuovo ed ultimo tentativo per Kane

(Di lunedì 31 luglio 2023) I tedeschi voleranno in direzione Londra per giungere ad un accordo sulla base di un'offerta da 90 milioni di euro. L'ultima, per Harry

La Juventus continua a tenere nel mirino Romelu Lukaku , Giuntoli è al lavoro per regalare l'attaccante belga ad Allegri. I centravanti in questi giorni vanno di moda: mentre ilsi avvicina ad Harry Kane , l' Al - Hilal avrebbe offerto 140 milioni al Napoli per Victor Osimhen . Primo tentativo dell' Inter per Gianluca Scamacca .L'ormai ex numero 12 bianconero aveva già giocato nella massima competizione europea con la maglia deltra il 2019 e il 2021 Diego Flaccadori è nato il 5 aprile 1996, playmaker di 1.93 ...Sadio Mane ha voluto parlare del suo addio aldopo solo una stagione in Germania. Tutto è andato storto dalla lite con Sane che ha portato a spaccare lo spogliatoio bavarese. Il senegalese poi ha deciso di cambiare aria, arrivando ...

L'Al Nassr prepara un altro colpo in attacco, dopo aver portato in Arabia a fine 2022 Cristiano Ronaldo è in arrivo un'altra stella.Longhi: "Aquila Basket sarà sempre casa sua e quindi davvero gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per la sua nuova ed importante esperienza" ...