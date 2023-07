Bayern Monaco | assalto a Kane

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ilè volato a Londra con l'obiettivo di chiudere l'acquisto più costoso della sua storia. Tale sarebbe l'arrivo del centravanti della nazionale inglese Harry, per il quale i bavaresi hanno stanziato una cifra di 80 milioni di euro che rappresenta il 'tetto' storico delle operazioni. Il Tottenham fin qui ha tenuto duro valutandooltre 100 milioni di euro: chi cederà per primo? TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO

La Juve, intanto, secondo le ultime notizie potrebbe intavolare un discorso con ilper Wojcech Szczesny: il portiere polacco potrebbe finire nel radar del club tedesco.Al 31 di luglio il Napoli non ha ancora sostituito Kim andato ale la cui partenza era nota da mesi. Al 31 di luglio il Napoli non ha ancora sbrogliato l'intricatissima matassa Osimhen. ...Una trattativa che potrebbe andare a buon fine visto anche l'interessamento delper Wojciech Szczesny . In caso di addio del polacco e mancato arrivo del portiere della nazionale di ...

Il Bayern Monaco torna a fare sul serio per Szczesny, effettuato un sondaggio nelle ultime ore per il portiere polacco. Szczesny sarebbe finito da qualche tempo nel mirino… Leggi ...Il Bayern Monaco sta facendo concorrenza alla Fiorentina per Grabara: se i viola non riuscissero ad arrivare al polacco sono pronte 2 alternative ...