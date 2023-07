Battiti Live 2023 | ultima puntata con Diodato | Shade | Rhove | Alfa

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il cast dell’di Radio Norba Cornetto, in onda domani sera su Italia 1 Martedì 1°agosto, in prima serata su Italia 1, il gran finale del Radio Norba Cornetto, il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Nel quinto ed ultimo appuntamento si alterneranno sul palco: Fedez, Annalisa, Tananai, Fred De Palma, Ana Mena,, Paola & Chiara, Baby K, Gabry Ponte, Quinze & Bob Sinclar, Matteo Paolillo,e Federica Carta, Valentina Parisse,, Aka 7even, Luigi Strangis & Matteo Romano, Dara, Piccolo G, Lolita,, Ramona Flowers. I cantanti saranno anche ...

Hotel Portofino chiude: maratona da quattro episodi Le prime due puntate avevano registrato uno share del 12.44% , battendo per un soffioche si era fermato al 12.43%. Nonostante il ...Domani, martedì 1 agosto 2023, in prima serata su Italia 1, il gran finale del Radio Norba Cornetto, il festival musicale dell'estate italiana condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Nel quinto ed ultimo appuntamento si alterneranno ...Paillettes color melanzana per Mariasole Pollio , frizzante sul palco della terza puntata di Radio Norba Cornetto. Star con la camicia La camicia è protagonista nei look delle vip ...

Battiti Live, i cantanti in scaletta nella quinta puntata Dire

Tutto pronto per l’appuntamento del Radio Norba Cornetto Battiti Live di domani sera. Appuntamento con lo show in onda in prima serata. Un evento musicale che ha tenuto incollati al piccolo schermo ta ...Battiti Live 2023 in televisione: la scaletta dei cantanti della quinta e ultima puntata, in onda il 1° agosto su Italia 1.