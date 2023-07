Basket | il bergamasco Diego Flaccadori è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano

(Di lunedì 31 luglio 2023) È un’Olimpiasempre più a tinte (anche) bergamasche: dopo Mario Fioretti, membro dello staff tecnico dal 2003 e assistant coach di Ettore Messina, arriva anche. Play-guardia classe 1996, nato a Seriate, ma di Cenate Sotto, prodotto del vivaio BluOrobica – che ha mosso i suoi primi passi nell’Excelsior ed è passato anche dalla BluTreviglio nella stagione 2013/14 – ha firmato il suo contratto con la squadra più titolata d’Italia, fresca vincitrice del trentesimo titolo. Eletto per tre anni miglior under-22 della Serie A (dal 2016 al 2018), ha legato il suo nome soprattutto a Trento, dove ha giocato dal 2014 al 2019 e successivamente negli ultimi due anni, dal 2021 al 2023. In mezzo l’esperienza al Bayern Monaco in Germania, dove ha vinto anche la Bundesliga. Dal 2018 è anche ...

Diego Flaccadori dopo sette stagioni lascia la Dolomiti Energia Trentino: il playmaker bergamasco ha deciso di uscire dal contratto ...Dopo essere stata in stand-by per alcuni giorni e avere portato l’ Olimpia Milano a guardarsi intorno, la trattativa pare essere ripartita e Diego Flaccadori potrebbe tornare a giocare l’ Eurolega, ...