(Di lunedì 31 luglio 2023) Beldi mercato per la, che si è assicurata le prestazioni diin vistastagione agonistica 2023-2024. Il nativo di Spearville classe 1993dunque ilcompagine lombarda dopo aver giocato in carriera oltre 420 partite di NBA con le maglie di Sacramento, Golden State, Dallas e Philadelphia. “Siamo estremamente contentifirma di. Un giocatore che ha calcato palcoscenici importanti e che per talento, atletismo e protezione del ferrofondamentale nell’economianostra squadra. Le sue qualità si combinano molto bene con il nostro modo di giocare e ...

Basket, grande colpo della Openjobmetis Varese: Willie Cauley-Stein sarà il nuovo centro OA Sport

Dopo aver definito l'arrivo di Gabe Brown, la Pallacanestro Varese piazza un altro importante colpo in entrata nel reparto lunghi. I biancorossi hanno reso noto l'acquisto di Willie Cauley-Stein, ...Il mercato biancorosso si chiude con un botto di quelli veri: arriva un giocatore che è stato un protagonista nella Lega. Centimetri, chili, capacità di correre in campo aperto, atletismo, verticalità ...