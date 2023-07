Basket | come cambia l’Italia senza Nico Mannion? Meno imprevedibilità | ma non mancano le alternative

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 luglio 2023) Dopo le versioni di Preolimpico e Olimpiadi 2021 ed Europei 2022, quella in chiave Mondiali 2023 sarà un’Italia. Niente azzurro, dopo una stagione pure troppo complicata, per l’ormai ex play della Virtus Bologna, che si prende un’estate di lontananza dalla pallacanestro sul parquet in attesa di tempi migliori (e di una speranza di potersi mettere in mostra più al Baskonia di quanto non abbia potuto fare in bianconero). Per Gianmarco Pozzecco si tratta di dover ora supplire a un’arma che, nelle migliori condizioni, è in grado di sparigliare le cartetroppi complimenti. In particolare, il Poz (e Meo Sacchetti prima di lui) lo ha usato per poterre ritmo, in particolarendo improvvisamente la velocità del gioco quando necessario. Un fattore, questo, ...