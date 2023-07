Bari | Cheddira tra i candidati al Pallone d’Oro marocchino

Una stagione fuori da ogni logica per Walid, che tra Coppa Italia, campionato e Mondiale è stato tra le migliori sorprese dello scorso anno. Per questo motivo, il numero 11 delè stato inserito tra i candidati alla vittoria del ...Altri profili, più difficili, sarebbero quelli di Nzola dallo Spezia e Pohjanpalo e, protagonisti rispettivamente la scorsa stagione con le maglie di Venezia ein Serie B. Foto ......entusiasmo in questa nuova avventura con la maglia del. E per lui nella partitella in famiglia è arrivata la prima doppietta stagionale. Le altre reti del test sono state firmate dae ...

Bari, il rebus Cheddira: vola in Serie A o rimane La Gazzetta dello Sport

La squadra biancorossa si è radunata all'Antistadio per la ripresa degli allenamenti in vista del debutto ufficiale del 12 agosto contro il Parma in Coppa Italia al San Nicola. Accolta la richiesta de ...Il calciomercato del Bari, nel reparto offensivo, ruota intorno a quello che sarà il futuro di Walid Cheddira. Come già raccontato dal presidente biancorosso Luigi ...