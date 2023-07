Barelli risponde a Crosetto | “A lavoro da martedì a giovedì? Negli altri giorni siamo sui territori”

Leggi su notizie

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il capogruppo di Forza Italiaal ministro della Difesa che aveva espresso critiche sulle assenze in Parlamento Piccole critiche vanno avanti, ma c’è chie lo fa anche con tono fermo. Se poi a muovere qualche critica è un ministro, e un personaggio assai importante del governo, poco importa, anche perché davanti alda parlamentare e alla verità non ci deve essere nessun tipo di problema. I protagonisti sono Paolo, capogruppo di Forza Italia alla Camera e il ministro della Difesache, qualche giorno fa, aveva criticato il Parlamento e sul fatto che si lavora poco, soprattutto dalalnon ci sta, si sempre quasi, se non proprio tirato in ballo, e: “Non è così, e ...