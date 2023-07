(Di lunedì 31 luglio 2023) Prosegue la marcia trionfale diche punta a battere il record di Super Mario Bros. Il film, diventando il primo incassodel 2023. Niente e nessuno può frenare la marciadial box, altri 5di euro di incassi portano il film are i 18,1nel secondo weekend. Il film con Margot Robbie e Ryan Gosling diventa il secondo miglior incasso del 2023 dietro a Super Mario Bros. Il Film, ma punta già are il record della pellicola ispirata al popolare videogame, a quota 20,3. Scoprite la nostra recensione die la sua incredibile avventura on the road daLand al mondo reale. ...

Niente e nessuno può frenare la marciadial box office italiano , altri 5 milioni di euro di incassi portano il film a superare i 18,1 milioni nel secondo weekend. Il film con Margot Robbie e Ryan Gosling diventa il ...È un momento davvero speciale per Margot Robbie . Il suo ultimo film,, sta riscuotendo un successo senza precedenti in tutto il mondo. In poco più di una ... Un risultatoche per la ...Per comprendere la portata del fenomenoè bene contestualizzare ilsuccesso planetario all'interno di una situazione critica dell'industria cinematografica che sta generando numerose rivoluzioni nella filiera di ...

Barbie travolgente, supera i 18 milioni al box office italiano Movieplayer

Prosegue la marcia trionfale di Barbie che punta a battere il record di Super Mario Bros. Il film, diventando il primo incasso italiano del 2023.In una recente intervista la protagonista di Barbie Margot Robbie ha raccontato di aver estinto il mutuo di sua madre: "Le devo tutto" ...