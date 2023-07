Barbie Stramba esiste? Le origini del giocattolo

Leggi su screenworld

(Di lunedì 31 luglio 2023)noncome modello di. Nonostante nel filmdi Greta Gerwig il personaggio disia uno dei più amati, non lo possiamo trovare in commercio. Possiamo però facilmente trovarlo nelle cantine e nelle soffitte di milioni di bambine in tutto il mondo, visto che nel film è la rappresentazione di tutte quelleche sono state “torturate”, a cui sono stati tagliati i capelli e i vestiti, che sono state snodate, sporcate e pitturate e sottoposte a esperimenti di ogni tipo. Primo fra tutti la famosa “spaccata”. Nel film,Strana (interpretata dall’attrice Kate McKinnon), vive separata dalle altre, in una casa ai margini diland che ...