‘Barbie’ oltre i 18 milioni di euro al box office italiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) (Adnkronos) – 'Barbie' continua la sua marca inarrestabile al box. Al secondo weekend dall’uscita realizza 5.431.001di incasso, con una media per copia di 11.338 e un totale che sale a 18.153.546: prossimo il sorpasso su Super Mario Bros. – Il film (20.393.087), al momento il terzo titolo di maggior successo nel nostro paese dalle riaperture del 2021. I dubbi sulla tenuta del film della Mattel – come sottolinea il sito specializzato Cinematografo.it – sono stati fugati anche negli States dove Barbie (leggi tutti i nostri articoli dedicati al fenomeno del momento) ha incassato nell’ultimo fine settimana90di dollari portando il suo risultato domestico a 350di dollari e quello globale a 774di ...

