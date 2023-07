Barbie | le Birkenstock Arizona del film su Amazon | da avere assolutamente

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tra i mille trend cheha lanciato, bisognacitare le, che il personaggio di Margot Robbie indossa alla fine del, quando sceglie di trasferirsi definitivamente nel mondo reale. Il pubblico è letteralmente impazzito per il colore del sandalo, tanto che le vendite sono aumentate del 110%. Anche voi potete trovarle sue sfoggiarle in questa estate tutta rosa. Come dicevamo, nella scena finale delindossa un paio diBig Buckle di tonalità rosa, abbinati a un blazer. Non è l’unica volta che i bestseller a doppia fibbia appaiono sullo schermo: all’inizio del, infatti, laStramba di Kate McKinnon ...

, boom di vendite perdopo l'uscita del film L'impatto diha frenato la corsa di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno , sottraendogli una consistente fetta di ...... e anche ironica, nel momento in cuiStramba mettedavanti a una scelta. Scarpe con il tacco e quindi rimanere nel mondo fittizio, o comodee scoprire il mondo reale è un ...Per cavalcare la 'mania',ha deciso di mettere in promozione tutti i modelli di sandali rosa, in onore del colore che campeggia in quasi tutto il film con Margot Robbie.di ...

Barbie fa scoppiare la Birkenstock mania: vendite alle stelle delle Arizona grazie a una scena del film Tiscali

Da quando è uscita la pellicola attesissima di Barbie, c’è un vero e proprio boom di ricerche dei sandali Birkenstock.Prosegue la marcia trionfale di Barbie che punta a battere il record di Super Mario Bros. Il film, diventando il primo incasso italiano del 2023.