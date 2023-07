Barbara D’Urso e Francesca Fagnani insieme a Maratea Presto ospite di “Belve”?

(Di lunedì 31 luglio 2023)è statain questi giorni al “Festival del cinema” di. Un’occasione per rilassarsi, divertirsi con gli

Questa volta il duo comico pugliese ha attirato uno tsunami di critiche e di accuse per essersi espresso sul caso. Eliminata dai palinsesti Mediaset della prossima stagione, la ...Pio e Amedeo non si tengono su. La battuta choc - GUARDA È arrivata quindi la risposta della diretta interessata che, ripubblicando l'articolo di Dagospia, ha commentato così le ultime ...Sempre secondo Dagospia , la sostituta didovrebbe debuttare su canale 5 già dal 4 settembre , una settimana in anticipo rispetto a quanto ...