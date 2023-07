Barbara D’Urso e Francesca Fagnani insieme a Maratea Presto ospite di “Belve”?

(Di lunedì 31 luglio 2023)è statain questi giorni al “Festival del cinema” di. Un’occasione per rilassarsi, divertirsi con gli amici, incontrare colleghi e lasciarsi alle spalle le ultime difficili settimane. La conduttrice, molto amata dal pubblico, è stata tagliata fuori dai programmi di Mediaset da un giorno all’altro. Uno shock che l’ex timoniera di “Pomeriggio Cinque” non ha certo superato, e se è vero che la vendetta è un piatto che si serve freddo, potrebbe già esserci qualcosa all’orizzonte. Tra le foto pubblicate dasui suoi social ne è spuntata una con. Le due appaiono complici e sorridenti e chissà che non stiano progettando qualcosa che possa provocare un terremoto a ...

Pio e Amedeo non si tengono su. La battuta choc - GUARDA Queste parole non sono state ben accolte dalla celebre conduttrice di Forum che, per questo, ha rincarato la dose. 'Allora ...Le battute di Pio e Amedeo suhanno fatto infuriare i fan. 'Quando ci hanno detto 'venite al Marateale', abbiamo visto grandissimi nomi, Giancarlo Giannini, Carlo Verdone. Poi abbiamo visto che stava anche'...Pio e Amedeo non si tengono su. La battuta choc - GUARDA L'intervento pungente è sembrato a molti destinato a colpire Sfera Ebbasta. Proprio il rapper di Cinisello Balsamo, come ...