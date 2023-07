(Di lunedì 31 luglio 2023) E’l’ultima edizione dellainformativa “Speciale“. “L’iniziativa – afferma Aldo Patriciello, deputato del Parlamento Europeo – intende, afferma fornire un servizio rivolto a tutti i cittadini ed in particolare a chi riveste cariche istituzionali, a chi lavora nel settore delle Piccole e Medie Imprese, della Sanità, dell’Industria, del Commercio, dell’Artigianato, dei Servizi e degli Enti Territoriali Locali, in cui l’informazione “Europea” risulta essere di vitale importanza. Operare nella nuova “dimensione europea” è oggi infatti una necessità per la sopravvivenza e la crescita di ogni attività sociale e imprenditoriale”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

E' online l'ultima edizione della newsletter informativa ' Speciale' . 'L'iniziativa - afferma Aldo Patriciello, deputato del Parlamento Europeo - intende, afferma fornire un servizio rivolto a tutti i cittadini ed in particolare a chi riveste cariche ...Stiamo lavorando al monitoraggio deiper recepire finanziamenti su edilizia scolastica e ... Buoni e frequenti i rapporti conle istituzioni de territorio. Siamo una città che ha tanti ...... Colao fa il punto sulla transizione digitale dell'Italia: "In linea conle scadenze" La ... tra collaborazione e identità dei luoghi Webinar Comuni e PNRR: un focus suiattivi o in ...

Bandi Ue: tutte le scadenze. Online la newsletter di agosto - Ildenaro.it Il Denaro

La Regione Liguria dà il via libera al bando di concorso pubblico per esami per l'ammissione di 67 medici al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale ...In questo articolo ti forniremo tutte le informazioni utili in merito alla procedura ... Concorso Maeci: a chi è rivolto Il bando di concorso, disponibile sul portale Inpa.gov, è rivolto a tutti i ...