“Ballando con le Stelle” | arrivo clamoroso in giuria | fuori Selvaggia e dentro lei

(Di lunedì 31 luglio 2023) News tv. . Milly Carlucci è al lavoro per una nuova edizione del famoso talent di Rai 1con le. La conduttrice è alla ricerca del cast perfetto. Nel frattempo sembra aver trovato una nuova giurata, molto interessante, che dovrebbe prendere il posto diLucarelli, la quale sembra aver detto addio al programma. Vediamo nel dettaglio che cosa sta accadendo.

Nelle ultime ore, Sonia Bruganelli è finita al centro del gossip dopo la diffusione della notizia secondo la quale avrebbe cercato, senza successo, di entrare a far parte della giura dile stelle . Dopo essere stata suppostamente 'sirulata' dalla Mediaset , l'ex opinionista del GF Vip starebbe puntando al tavolo dei giudici del talent show di Rai 1. Peccato che, la ...Negli ultimi giorni si sono rincorse le voci sulla rivoluzione ale stelle, il programma del sabato sera di Rai 1 che trasforma i vip inesperti in ballerini provetti. In particolar modo, sembra proprio che Milly Carlucci abbia intenzione di cambiare ...Quello che si starebbe consumando intorno alla giuria dile stelle 2023 sarebbe un vero e proprio scontro tra Sonia Bruganelli e chi vuole il ritorno di Selvaggia Lucarelli . A dirlo è il sempre informatissimo Dagospia : l'ex moglie di Paolo ...

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli rischia: "La Rai vuole Bruganelli" Il Tempo

La data di partenza di Ballando di Milly Carlucci è il 21 ottobre. Fervono i preparativi e poco tempo fa era stata la stessa… Leggi ...Sonia Bruganelli verso la Rai Dopo l'addio alla poltrona del Gf Vip come opinionista, che verrà occupata dalla giornalista Cesara Buonamici, l'ex moglie di Paolo Bonolis ...