Baby K in ospedale | colpita da una fan durante un concerto

(Di lunedì 31 luglio 2023) I concerti sono sempre un momento molto amato dagli artisti, che hanno la possibilità di incontrare i propri fan e portare la loro musica sul palco. Tuttavia gli imprevisti, anche piuttosto spiacevoli, sono sempre dietro l’angolo. Ne sa qualcosa la cantanteK,da un fan nella ressa post show e trasportata subito in: a causa del forte trauma al seno, ha dovuto cancellare i suoi prossimi spettacoli. Lo ha raccontata lei stessa sui social, spiegando di stare bene e prendendosela (neanche troppo velatamente) con la security. La brutta avventura diK Impegnata nella promozione del suo ultimo singolo ‘M’ama non m’ama’,K sta portando in giro per l’Italia la sua musica. E tra un live e l’altro, come suo consueto, non si sottrae mai ad un selfie con i fan al margine delle sue ...

K mette in chiaro cosa è successo al concerto a Teramo, perché si è ritrovata incon un trauma al ...La serata ha preso una piega inattesa quando la cantante è stata coinvolta in un incidente che l'ha costretta a finire all'K ha espresso pubblicamente la sua frustrazione e ha ...Una fan le si è buttata addosso, per colpa della calca e la sicurezza che, evidentemente, non ha fatto bene il suo lavoro, è finita inK finisce inper colpa di una fan: ecco ...

Baby K in ospedale dopo il concerto: l'ha colpita una fan troppo entusiasta durante i selfie ilmessaggero.it

Incidente al termine di un concerto di Baby K. La cantante è finita in ospedale con una contusione al seno e dovrà saltare alcuni appuntamenti live programmati all’estero. A raccontare quanto accaduto ...Baby K mette in chiaro cosa è successo al concerto a Teramo, perché si è ritrovata in ospedale con un trauma al seno ...