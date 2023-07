Baby K ferita in concerto | L' artista svela la verità su Instagram!

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 31 luglio 2023) Teramo - L'attesodiK al parco fluviale di Teramo, svoltosi venerdì sera, ha lasciato il pubblico diviso e ha scatenato una serie di reazioni contrastanti sui social media, dopo che l'ha condiviso un'impressionante esperienza sulla sua pagina Instagram. La serata ha preso una piega inattesa quando la cantante è stata coinvolta in un incidente che l'ha costretta a finire all'ospedale.K ha espresso pubblicamente la sua frustrazione e ha sollevato delle gravi accuse contro le forze dell'ordine incaricate di garantire la sua sicurezza durante il tragitto di ritorno al van dopo la performance. Secondo la cantante, le forze dell'ordine non avrebbero fatto abbastanza per proteggerla dalla folla di fan entusiasti, e questo ha portato a un episodio sfortunato e doloroso. Mentre cercava di lasciare ...