(Di lunedì 31 luglio 2023) (Adnkronos) – “L’è nel programma di, non fare l’significa venir via da un patto sottoscritto, e quando i patti si rompono poi non sai mai dove si va a finire…”. Lo dice Lucaalla festa della Lega di Cervia. “Se l’nonsse nel-avverte il governatore del Veneto- vuol dire che abbiamo fallito come obiettivo… Ma nonla Lega,il: perché questo è un impegno di”. “Non si discute la solidarietà e la pietà, ma oggettivamente tutta l’Africa in Italia non ci sta” dice. “La misura è colma, non c’è più spazio”. “Ci vuole rispetto nei confronti di chi non riesce a sbarcare il lunario: è innegabile che ci ...

"L'" aggiunge" è nel programma di governo. Non fare l'significa venire meno a un patto. E quando il patto si rompe non si sa mai da che parte vanno i cocci". "Finiamola, l'...Non usa giri di parole il governatore del Veneto Lucache, dal palco della festa della Lega a Cervia, manda un avviso chiaro a palazzo Chigi: "Se l'non arrivasse nella tempistica del 2024 vuol dire che abbiamo fallito come obiettivo. Ma ...Lo afferma il presidente del Veneto Lucaalla festa della Lega a Cervia che aggiunge: "L'è nel programma di governo. Non fare l'significa venire meno a un patto. E quando il ...

Autonomia, Zaia: se non arriva nel 2024 fallisce il governo TGCOM

(Adnkronos) - "Non si discute la solidarietà e la pietà, ma oggettivamente tutta l'Africa in Italia non ci sta''. Lo dice Luca Zaia alla festa della Lega di Cervia. "La misura è colma, non c'è più spa ...Non usa giri di parole il governatore del Veneto Luca Zaia che, dal palco della festa della Lega a Cervia, manda un avviso chiaro a palazzo Chigi: "Se l'autonomia non arrivasse nella tempistica del 20 ...