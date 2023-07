Auto elettriche - Francia | i nuovi criteri per gli incentivi escludono le cinesi e non solo

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il governo francese compie il primo passo verso l'erogazione diper levincolata a precisiambientali e industriali: un intervento che potrebbe portare a un'esclusione dei prodotti mande in China. La svolta, annunciata a metà maggio dal presidente Emmanuel Macron, si è concretizzata la scorsa settimana con un disegno di legge che introdurrà una serie di modifiche all'attuale regime di sussidi, a partire dalla definizione di un particolare sistema di punteggi minimi da raggiungere per ottenere le agevolazioni. Punteggi che terranno finalmente conto delle cosiddette "emissioni lifecycle", ovvero l'impronta della vettura lungo il suo intero ciclo di vita: dalle materie prime impiegate per costruirla allo smaltimento, passando - ovviamente - per l'utilizzo su strada. Sistema a punti. In ...

Il governo francese compie il primo passo verso l'erogazione di incentivi per levincolata a precisi criteri ambientali e industriali: un intervento che potrebbe portare a un'esclusione dei prodotti mande in China. La svolta, annunciata a metà maggio dal presidente ...In rosso vediamo come il fatturato generato dalla vendita disia dominante. Entrando nel dettaglio, però, non si notano preoccupanti rallentamenti dovuti a produzione o vendita di ...Questo articolo è apparso su Forbes.com È stata una settimana elettrizzante per alcuni dei miliardari delle. In particolare, Xpeng di He Xiaopeng ha sorpreso i mercati con un enorme balzo delle azioni a seguito della notizia che Volkswagen sta facendo un investimento di 700 milioni di ...

Linus, tu quoque a sparare sull'auto elettrica Vaielettrico.it

Il governo ha presentato un disegno di legge per rivedere le agevolazioni e favorire le produzioni nazionali ed europee: conteranno le emissioni lifecycle e il luogo di produzione, a rischio anche i b ...MILANO (Reuters) - Lamborghini potrebbe vendere 10.000 auto quest'anno anno per la prima volta, dopo i risultati del primo semestre che hanno mostrato un incremento degli utili e dei ricavi. Lo ha ...