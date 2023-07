Aurora Ramazzotti parla apertamente dei sacrifici dell’essere madre | “Non farò più niente…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 31 luglio 2023), diventata mamma per la prima volta lo scorso 30 marzo, spesso racconta sui social come sta vivendo la maternità. La 26enne, a quattro mesi dalla nascita di Cesare Augusto – avuto dal compagno Goffredo Cerza con il quale è legata da cinque anni – ha spiegato ai suoi followers quali cambiamenti ha dovuto affrontare. Già in passato la figlia di Erose Michelle Hunziker aveva confessato che il rapporto con Goffredo è ancora più bello e che la loro complicità “si fortifica ogni giorno”. Mentre sui cambiamenti strettamente personali,aveva spiegato: Avviene sicuramente un grande cambio di prospettiva. Durante la gravidanza spesso si pensa a quanto sarà difficile adattarsi a questa nuova fase. Alle tante rinunce che naturalmente dovremmo fare e alla nostra vecchia vita che in quei nove ...