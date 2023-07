Aurelio Fierro a 100 anni dalla nascita | le celebrazioni per l’indimenticato cantante

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 6 agosto alle 17,30 a Montella presso la sala consiliare del Comune si terrà un incontro per ricordare la figura died attore famoso in tutto il mondo, figlio di quella terra che vuole celebrarlo a centonel 1923. L’incontro sarà condotto da GiFesta, Direttore del Corriere dell’Irpinia, e vedrà tra i partecipanti : Dott. Rizieri Buonopane – Sindaco di Montella e Presidente della Provincia di Avellino Prof. Luigi Caramiello – ordinario di Sociologia dell’Arte Università Federico II Lucia Cassini – attrice eRomeo Barbaro – maestro Tammorraro del Vesuvio Marisa Matone– moglie diFabrizio ...

... Pino Daniele, Massimo Troisi, Eduardo De Filippo, Totò , Luigi Necco, Pulcinella e Diego Maradona, Sergio Bruni e questa edizione sarà dedicato al maestro. Vista la valenza socio ...La serata sarà animata dal live dellaBand, con Fabrizio eJunior. Con loro sul palco Alessandra Mancaruso. A seguire il DJ set di Aldo & Antonello. L'evento sarà condotto da ...

