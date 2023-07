Atletica | Tortu vola alle Olimpiadi nei 200 metri | “Ho tirato fuori ciò che avevo dentro”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 31 luglio 2023) Molfetta – Prendersi quello che è proprio è una prerogativa evidentemente dei Campioni. E lo ha fatto ieri sera Filippoagli Assoluti dia Molfetta. L’Azzurro delle Fiamme Gi, campione olimpico della 4×100, e rientrante dopo una sub-lussazione alla spalla destra avuta in qualifica mondiale a Grosseto (leggi qui), èto a 20”14 nei 200e si preso il titolo italiano estivo, insieme al Trofeo Pietro Mennea, a cui era dedicata la gara. L’atleta gialloverde ha festeggiato tanti traguardi. Non solo la terza prestazione in carriera (20”11 – 20”10 – 20”14) ma anche due pass preziosissimi. Quello per il Mondiale di Budapest e quello meraviglioso per ledi Parigi (i terzi Giochi della carriera) con obiettivo medaglia. Una serata straordinaria per Filippo, ...