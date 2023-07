Atalanta | l’ottimismo di Scalvini | «Vogliamo imporci tra campionato ed Europa League»

(Di lunedì 31 luglio 2023) Le parole del difensore dell’Giorgiosulle amichevoli estive pretra motivazioni e ottimismo Tramite i canali ufficiali della squadra, il difensore dell’Giorgioha parlato delle amichevoli pretra partite estere e preparazione stagionale. LE PAROLE – «Contro il Bournemouth abbiamo vinto, e vincere ci aiuta molto: saper gestire una partita come quella non è mai facile, soprattutto contro una squadra atleticamente più pronta rispetto a noi. Sto carburando molto, benzina sulle gambe per essere pronti in vista della nuova stagione. Affronteremo tre competizioni molto difficili, con l’obiettivo dinella maniera migliore».

