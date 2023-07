Il QS Spezia sta lavorando per completare l'80% della rosa entro l'ultimo giorno di luglio. Si attende l'arrivo di nuovi giocatori, la conferma di alcuni giocatori già presenti e la cessione di alcuni ...... nel tempo è stato imputato per corruzione, concussione, turbativa d'e reati fiscali. È stato ... per rivenderla in meno di 24 ore all'imprenditore Andrea Rapisarda con una plusvalenza. ...Complessivamente i dieci lavori italiani inhanno riportato un solo invenduto e tre risultati ...Morte ed invenduti Sebbene grazie alle garanzie non vi siano stati invenduti dalla stima,...

Asta milionaria a La Spezia: Nzola e Holm verso Atalanta LA NAZIONE

In vendita i beni dell’azienda travolta dallo scandalo Superbonus. Si parte con i primi dieci lotti per circa 300 mila euro ...I timori di un rallentamento del mercato secondario degli orologi di lusso erano già evidenti a fine 2022 e hanno ...