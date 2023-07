Assunzioni docenti call veloce 2023 | gli Uffici scolastici iniziano a pubblicare gli elenchi e gli avvisi sulla scelta sede

(Di lunedì 31 luglio 2023) Gliglidegli aspirantiche hanno presentato domanda per partecipare alla procedura di immissione in ruolo per l'anno scolastico/24 per chiamata, ovvero. L'articolo .

Leterranno conto delle quote di riserva, in conformità con la legge n. 68/1999 e D.lgs n. 66/2010. Iassunti a tempo indeterminato riceveranno una sede provvisoria, condizionata ...... ordinario e straordinario, siano gestite con lo stesso sistema INR utilizzato per idi altre discipline che i posti eventualmente non utilizzati dagli UUSSRR per lepreviste dal "...Questo riguarda sia ispecializzati sul sostegno che non sono ancora abilitati, sia quelli che cercano di acquisire una seconda abilitazione.al Ministero dell'Istruzione e del ...

TUTORIAL | Call veloce, tutti i passaggi spiegati nella nostra video guida [VIDEO] Orizzonte Scuola

Si è svolta al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’importante riunione con i sindacati rappresentativi della Scuola. All’ordine del giorno: il quarto scorrimento della Graduatoria di Merito del ...(Teleborsa) - Il governo ha incassato alla Camera la fiducia per la conversione in legge del Decreto PA Bis, ottenendo 193 voti favorevoli, 99 voti contrari e 3 astenuti. L'esame del provvedimento pro ...