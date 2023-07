Assegno INPS a 64 o 67 anni? Le tre vie per ottenere la pensione da subito

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ci sono diversi modi per andare incon pochi contributi e anche prima dei 67. Vediamo insieme come fare. Laresta un nodo cruciale per tutti: contribuenti, sindacati e Governo. In questo articolo vi spieghiamo tutte le possibilità per andare inanche con pochi contributi. Come andare in/ Ilovetrading.itIn Italia il mondo delle pensioni hadue importanti svolte. La prima è avvenuta con la riforma Dini del 1995 che ha segnato il passaggio dal sistema di calcolo retributivo al sistema di calcolo contributivo. La seconda è avvenuta nel 2011 con la riforma Fornero che ha fissato l’età pensionabile a 67e con almeno 20 di contributi. L’unione di queste due riforme fa sì che, talvolta una persona non ...