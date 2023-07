Ascolti tv ieri | TIM Summer Hits affonda | Canale 5 sopra Rai1 al pomeriggio

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 31 luglio 2023) Glitv di, domenica 30 luglio 2023, saranno rilasciati in ritardo a causa del cambio annuale degli Universi e al rilascio della nuova classificazione relazione al Non Riconosciuto. Dai primi dati a disposizione, però, si vede che l'ultima puntata di Timha chiuso al ribasso: dalle 20:30 alle 23:00 Rai2 ha ottenuto un netto di 1.023.000 telespettatori (7.7%); dalle 23:00 alle 2:00 378.000 (6.5%). Verso le ore 12:00 inoltrate di oggi avremo il quadro chiaro e completo di tutti i dati Auditel dell'intera giornata di. IN AGGIORNAMENTO