(Di lunedì 31 luglio 2023)tv302023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,302023? Su Rai 1 è andato in onda. Su Rai 2 Tim. Su Rai 3 Le ragazze. Su Rete 4 Faccio un salto all’Avana. Su Canale 5un. Su Italia 1 FBI: Most Wanted. Ma chi ha totalizzato i maggioritv302023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv302023, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In ...

30 luglio (ore 22:30) la band salentina sarà in Piazza Giovanni XXIII a Priverno, in ... Con milioni di visualizzazioni ein streaming, la band salentina più volte sui palchi del Primo ...Un tempo c'erano le partite tutte insieme die tutto il calcio trasmetteva all'inizio solo ... abbiamo in questo un grande vantaggio anche se Radio 1 nell'ultimo semestre ha perso. La ...30 luglio sarà in concerto al Fienile Fluò di Bologna (via di Paderno, 9) Awa Fall , ... simboli di una musica che sa osare Le altre canzoni, scelte tra oltre 250, sono al secondo ...

Ascolti tv domenica 30 luglio: Scomparsa, Tim Summer Hits, Quando un padre TPI

«Ora basta, è domenica. Così non si può riposare. Io sono stanco». Voleva dormire dopo aver lavorato fin quasi all'alba e ieri mattina ha trovato insopportabili ...«Ora basta, è domenica. Così non si può riposare. Io sono stanco». Voleva dormire dopo aver lavorato fin quasi all'alba e ieri mattina ha trovato insopportabili ...