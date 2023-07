Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 30 luglio 2023

(Di lunedì 31 luglio 2023)TV: idei programmi più visti di30, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Scomparsa ha totalizzato 1744 spettatori (13,52% di share); su Canale5 il film Quando un padre si è portato a casa 1225 spettatori (share 10,14%). Su Italia1 gli episodi di FBI Most Wanted ha ottenuto in media 780 spettatori (5,94%); su Rai2 il programma musicale Tim Summer Hits ha totalizzato 974 spettatori (8,28%), mentre su Rai3 il programma Le Ragazze ha intrattenuto 732 spettatori (5,87%). Su Rete4 il film Faccio un salto all’Avana ha realizzato 479 spettatori (3,70%), infine su La7 Miss Marple è stato visto da 261 spettatori (3,03%). ...

