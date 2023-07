ASCOLTI TV 30 LUGLIO 2023 | SCOMPARSA | QUANDO UN PADRE | TIM SUMMER HITS | LA FORMULA UNO

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 31 luglio 2023)TV 30· Domenica · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Linea Blu – xTg1 – xWeekly – xAzzurro: Storie di Mare – xSanta Messa – xA Sua Immagine – xAngelus – xLinea Verde Estate – x + xTg1 – xDomenica In: Il Meglio – xDomenica In: Il Meglio – v. nettoUna Voce perPio – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – x– xSpeciale Tg1 – x Prima Pagina – xTg5 – xTg5 Speciale – xSanta Messa – xLe Storie Melaverde – x + xMelaverde (R) – xTg5 – xL’Ara di Noè: Il Meglio – xBeautiful – xTerra Amara – xUn Altro Domani – xCon l’Aiuto del Cielo – xCaduta Libera Estate – xCaduta Libera Estate – xTg5 – xPaperissima Sprint Estate – xun– xTg5 + Tavolo n.19 – x + x Bella Ciao – ...