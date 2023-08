Arriva l' instabilità tra Temporali e Caldo Infernale L' Italia tra due fuochi

La "provocazione" della Bielorussiadopo giorni di agitazione per la presenza dei mercenari ...- che alcuni membri della Wagner siano andati in Africa per continuare a fomentaree ...il ciclone Circe. Il grande caldo e gli incendi che hanno falcidiato Sicilia, Puglia e ... Da venerdì 4 agosto l'arriverà anche al Centro e durante il weekend ci sarà un calo termico ...Il ciclone, che scenderà rapidamente dalla Scozia verso Sud, attraverso la Francia e le regioni alpine, porterà subito tanta aria fresca ma anchesul nostro Paese. Avremo piogge a tratti ...

Arriva l'instabilità tra Temporali e Caldo Infernale. L'Italia tra due ... abruzzo24ore.tv