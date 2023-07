Arriva dalla Grecia il fegato da donatore per il trapianto numero 2 000 dell’ospedale Papa Giovanni XXIII

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 31 luglio 2023) Bergamo. È una donna bergamasca di 55 anni la ricevente deldi2.000 della storiadi Bergamo, effettuato sabato 29 luglio 2023. Dopo l’intervento, la paziente è stata trasferita in terapia intensiva in buone condizioni. Il decorso post operatorio è regolare. La donna, che aveva subito un precedentein passato, aveva purtroppo sviluppata una insufficienza dell’organo ed era stata ricoverata ad aprile alin attesa di un organo da. La disponibilità dell’organo èta da undeceduto in. Una Convenzione bilaterale tra il nostro Paese e laprevede che gli organi dei ...