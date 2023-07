Arrampicata sportiva | i convocati dell’Italia per i Mondiali di Berna Si assegnano i pass olimpici

(Di lunedì 31 luglio 2023) Cominciano domani idi. La rassegna iridata durerà in Svizzera fino al 12 agosto ed è anche un appuntamento fondamentale in vista di Parigi 2024, visto che è il primo evento che vale come qualificazione olimpica. A ricevere ilper le Olimpiadi di Parigi saranno i primi due classificati nello speed (2 uomini e 2 donne) e poi i tre migliori nella nuova combinata, che è composta da boulder e lead (3 uomini e 3 donne). Nella categoria speed sono statii seguenti azzurri: Ludovico Fossali, Matteo Zurloni, Luca Robbiati, Alessandro Boulos, Gian Luca Zodda, Giulia Randi e Beatrice Colli. Nella combinata invece saranno presenti: Stefano Ghisolfi, Gabriele Moroni, Marcello Bombardi, Filip Schenk, Giorgio Tomatis, Laura Rogora, Camilla Moroni ...

Dal primo agosto al 12 agosto sarà tempo di Mondiali dell'che si svolgeranno in quel di Berna. La rassegna iridata mette in palio 10 quote olimpiche: i migliori 2 atleti di velocità per genere e i primi 3 del format olimpico boulder&lead. Saranno ...Grandi risultati per l'istrice Ravenna che, nella classifica a squadre, ha conquistato un prestigioso podio dietro solo alla Polizia di Stato e a Milano. Nel ranking finale del circuito ...Galleria fotografica La palestra di roccia a Maccagno 4 di 11 A Maccagno l'offertaè davvero ampia: nuoto, vela, canottaggio, windsurf, ma anche. La palestra di roccia il ...

A Berna i Mondiali 2023 Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

Dal 1° al 12 agosto si svolgeranno a Berna i Campionati del Mondo di Climbing e Paraclimbing 2023. Dopo 22 anni da Winterthur 2001 la Svizzera torna ad ospitare l’evento più importante per ...Rock Master Special Edition 2023: mix di spettacolo, arte, musica e duelli Oltre trent’anni di ‘Generazione Bellezza’ sul Garda Trentino Ritorna la ‘Notte degli Oscar’ al Climbing Stadium con Arco Roc ...