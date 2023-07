Arrampicata | Mondiali | tutti i big azzurri in gara a Berna

(Di lunedì 31 luglio 2023) Dal primo agosto al 12 agosto sarà tempo didell’che si svolgeranno in quel di. La rassegna iridata mette in palio 10 quote olimpiche: i migliori 2 atleti di velocità per genere e i primi 3 del format olimpico boulder&lead. Saranno tanti gli italiani innelle diverse categorie che cercheranno di piazzarsi per tentare il piazzamento che vale l’Olimpiade. Ci saranno, infatti, Laura Rogora (Fiamme Oro), che competerà in entrambe le discipline, campionessa italiana lead in carica, quarta nel ranking mondiale 2022 e terza nel 2021; Camilla Moroni (Fiamme Oro), vicecampionessa del Mondo a Mosca 2021, campionessa italiana boulder per il terzo anno consecutivo; Giorgia Tesio (Centro Sportivo Esercito), vicecampionessa italiana lead e bronzo al campionato italiano boulder. Inoltre saranno ...

... ha conquistato un prestigioso podio dietro solo alla Polizia di Stato e a Milano. Nel ... Tutti e tre gli atleti sono in partenza con la nazionale italiana per i campionati...... aveva offerto la lama per salutare la russa secondo il protocollo Covid ancora in vigore all'inizio dei. Ovviamente è solo un'sugli specchi per aggirare la figuraccia. Visto che ...CASALECCHIO DI RENO - Sabato 29 e domenica 30 luglio presso il Centro diON Sight SSD a Casalecchio di Reno si terrà la 5° e ultima prova di Coppa Italia Speed e ...convocati per i...

A Berna i Mondiali 2023 Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

Dal 1° al 12 agosto si svolgeranno a Berna i Campionati del Mondo di Climbing e Paraclimbing 2023. Dopo 22 anni da Winterthur 2001 la Svizzera torna ad ospitare l’evento più importante per ...La giovane lecchese si aggiudica la quarta prova su cinque in stagione e il trofeo. "Lavoro per le imminenti qualifiche olimpiche" ...