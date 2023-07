Argentinos Juniors vs Fluminense – probabili formazioni

(Di lunedì 31 luglio 2023) L’metterà in gioco il suo record di imbattibilità casalinga nella Copa Libertadores 2023 martedì 1 luglio quando accoglierà ilall’Estadio Diego Armando Maradona nell’andata degli ottavi di finale. È la prima volta dal 2021 che entrambe le squadre si trovano agli ultimi 16 anni di questo torneo, poiché gli argentini sono arrivati secondi nel loro gruppo con 11 punti, mentre il Fluzao è arrivato primo nel suo gruppo, davanti al River Plate per differenza reti, nonostante sia rimasto senza vittorie nelle ultime tre partite della fase a gironi. Il calcio di inizio divsè previsto a mezzanotte ora italiana Anteprima della partitavsa che punto ...

Con el cuadro definido y el comienzo de la eliminación directa, las casas de azar definieron los candidatos a la Gloria Eterna.Argentinos Juniors recibirá mañana a Fluminense de Brasil en un encuentro que dará inicio a los compromisos de ida de los octavos de final de la Copa ...