(Di lunedì 31 luglio 2023) Incontinuano gli episodi che purtroppo nel 2023 non potrebbero capitare in un campo da calcio, ma che puntualmente accadono. Questa volta lo scenario della tragedia è lodelche in pieno giorno è stato teatro di una sparatoria che ha coinvolto ed ucciso un tifo del. Secondo quanto riportato da TyC Sports, nell’ambito degli scontri avrebbe perso la vita un, a seguito di una ferita da arma da fuoco subita all’altezza della tempia. Al momento sono state fermate sei persone. Dalle prime indagini della polizia sembra che l’uccisione sia avvenuta in modo accidentale SportFace.

... a causa degliche hanno fatto scattare l'allarme in città poche ore prima della cerimonia ... L'Italia continua esordira' all'Eden Park di Aucland contro l'lunedì 24 luglio (ore 9 ...... in ritiro a Auckland dove lunedì farà il suo esordio ai Mondiali contro l', è stata trattenuta per un'ora e mezza in albergo dopo che si è diffusa la notizia degli. Una volta che è ...... è stato attaccato con colpi di arma da fuoco a Rosario , in. Gli attentatori avrebbero lasciato sul posto un bigliettino con una minaccia diretta allo stesso calciatore.contro un ...

Argentina, spari vicino allo stadio del Lanus: morto un tifoso SPORTFACE.IT

Il 24enne Williams Alexander Tapón era accusato di tentato omicidio. Ai media locali la moglie ha parlato di un messaggio vocale in cui l’uomo avrebbe ...