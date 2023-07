Arese incendio di una autospazzatrice mentre pulisce le strade

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 31 luglio 2023) L’di unaquesta mattina sulledi, ha reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. L’ha coinvolto il serbatoio di raccolta dei rifiuti da spazzamentodel mezzo meccanico che era in azione in via dei Platani. Sul posto è intervenuta rapidamente una squadra di Vigili del fuoco che ha provveduto ...