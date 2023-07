Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione della mensa della “Lorenzini”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Caserta. La Giunta Comunale haildiedche prevede laarchitettonica e l’adeguamento impiantisticoScuola Primaria “” in Viale Cappiello. L’intervento, realizzato con risorse Pnrr (Programma “Futura – La scuola per l’Italia di domani”), si avvale di un investimento di 690mila euro. Ilprevede lae l’ammodernamento impiantisticostruttura esistente, sia dei locali adibiti a cucina, sia di quelli adibiti a. Si procederà alla demolizione e alla sostituzione di tutta la ...

"Astea, in accordo con l'Amministrazione comunale " ha riferito l'ingegnere Simone Baioni " ha realizzato le opere come daAato3 Macerata, con lo scopo di risolvere, o quanto meno ...... avendone già definito eil, e la Regione Calabria disponibile a coprire i costi dell'Iva ed eventualmente gli extra costi che si determineranno dal caro prezzi. Un accordo che ...Casa di accoglienza di via Corridoni,il. Casa di accoglienza via Corridoni:ilComune di Brescia ha appenailper la realizzazione, in via Corridoni, di una nuova Casa di ...

Empoli, in arrivo altre 10 telecamere in zona stazione: approvato il ... LA NAZIONE

PALERMO (ITALPRESS) – Istituzioni unite per fare da scudo contro gli innumerevoli tentativi di truffa ai danni degli anziani. Approvato il progetto che vede C ...L'installazione è prevista in piazza don Minzoni, viale San Martino, viale Palestro, via Fabiani e via Curtatone e Montanara ...